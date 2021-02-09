Чим Україна цікава для США як партнер: пояснення посла
Володимир Єльченко назвав головні напрями співпраці України та Сполучених Штатів. Мова йде про військове та економічне співробітництво.
Источник:"РБК-Україна"
Чинний посол України у США описав кілька напрямків співпраці країн та їхні перспективи.
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Напрямки партнерства США та України
- Військово-технічна взаємодія – на це у військовому бюджеті США на 2021 рік заклали 275 мільйонів доларів на допомогу Україні. У порівнянні з попереднім роком це на 25 мільйонів більше.
- Торговельно-економічна співпраця та політична підтримка щодо деокупації українських територій і просування в НАТО.
Звичайно, ми розуміємо, що Україні не варто сприймати як належне позитивне ставлення нової адміністрації США. Це повинна бути дорога з двостороннім рухом,
– заявив Єльченко.
Дипломат додав, що передумови для того, щоб Україна стала "історією успіху" для Байдена справді є.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що невдовзі Україна призначить нового посла в Сполучених Штатах.
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