У Міністерстві закордонних справ переконують, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не займався підготовкою харківських угод. У той час він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.

Во внешнеполитическом ведомстве уверяют, что Демченко получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с Россией только 27 апреля 2010 года. Тогда прошло 6 дней после подписания харьковских соглашений.

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Заявление МИД по Демченко

В министерстве рассказали, что Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел 17 февраля 2010. Правда, к его полномочиям двусторонние отношения с Россией отнесли только 27 апреля.

То есть через 6 дней после подписания харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины,

- уточнили в МИД.

Что этому предшествовало

О том, что Руслан Демченко мог быть причастным к подготовке харьковских соглашений, написала ряд СМИ .

С 26 февраля 2010 по 5 марта 2014 Демченко работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.

Говорится, что именно он, занимая эту должность, готовил и согласовывал текст харьковских соглашений.

Заметим! СБУ начала досудебное расследование в отношении представителей органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008 - 2010 годах. Следователи расследуют, в частности, так называемые харьковские соглашения, а также соблюдение регламента и процедур при их утверждения в Раде. Накануне такую задачу ведомству дала СНБО.

Харьковские соглашения : главное