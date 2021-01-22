Четверым задержанным из-за трагедии в доме престарелых в Харькове объявили о подозрении. Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель людей.

Теперь подозреваемым будут избирать меру пресечения. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора. К теме Пожар в Харькове: юристы объяснили, смогут ли виновники избежать правосудия Среди подозреваемых: владелец домовладения, сдавший двухэтажное здание под пансионат,

арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением,

администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Новость дополняется...