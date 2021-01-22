Четырем задержанным из-за пожара в доме престарелых объявили о подозрении
Четверым задержанным из-за трагедии в доме престарелых в Харькове объявили о подозрении. Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель людей.
Теперь подозреваемым будут избирать меру пресечения. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.
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Среди подозреваемых:
- владелец домовладения, сдавший двухэтажное здание под пансионат,
- арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением,
- администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.
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