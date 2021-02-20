В субботу, 20 февраля, в Украине отмечают годовщину расстрела Небесной Сотни. В этот день в 2014 году во время противостояния между беркутовцами и участниками Революции Достоинства погибли десятки героев.

Тысячи голосов, которые в разных уголках Украины произносят имена рыцарей из Небесной Сотни, являются еще одним свидетельством того, что герои – не умирают. Они будут жить вечно в сердцах, воспоминаниях и на страницах истории свободной и единой Украины.

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Как чтят память Небесной Сотни в Украине

Киев

В Киеве годовщину кровавых расстрелов люди чествуют на Майдане и аллее Героев Небесной Сотни. С утра туда приходят, чтобы возложить цветы к мемориалу и поклониться погибшим героям.

Кроме цветов и лампадок среди траурных атрибутов в этом году – бумажные ангелы. Они символизируют почет и скорбь.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе митрополит Епифаний провел панихиду по Небесной сотне.



Памяти Небесной Сотни в Киеве / Getty Images

Памяти Небесной Сотни в Киеве / Getty Images

Какие еще мероприятия запланированы в Киеве

в 18:00 возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни состоится панихида. Тогда же люди зажгут лампадки;

с 19:00 до 23:00 на Аллее Героев Небесной Сотни зажгут "лучи достоинства".

Запорожье

В Запорожье провели памятный митинг у мемориала Героям Революции Достоинства. Туда пришли представители власти, военные, служители церквей, жители города. Представителей разных конфессий провели совместную молитву по погибшим из Небесной Сотни.

Кроме того, люди возложили к мемориалу цветы и почтили погибших героев минутой молчания.

Как почтили память Небесной Сотни в Запорожье / Фото Запорожской ОГА

Харьков

В Харькове годовщину кровавых расстрелов на Майдане почтили на площади Героев Небесной Сотни. Туда пришли родные погибших героев – Николай (отец Евгения Котляра) и Ольга (жена Юрия Паращука).

Сокоординатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин заявил: такую локацию для акции памяти выбрали неслучайно.

В Харькове были трое ребят, которые погибли. Каждый год мы собираемся с родными, побратимами, кто был на Майдане. Сегодня мы решили собраться на майдане Героев Небесной сотни, чтобы показать властям, что мы будем требовать, чтобы именно на этом месте был мемориальный комплекс Героям Небесной сотни,

– отметил Чистилин.



Памяти Небесной Сотни в Харькове / "Общественное Харьков"



Памяти Небесной Сотни в Харькове / "Общественное Харьков"

Одесса

Чествование героев Небесной Сотни в Одессе началось возле памятного камня на проспекте Шевченко. Там собрались военные, политики, общественные активисты, неравнодушные одесситы.

Погибших героев помянули минутой молчания.

Кроме того, на всех зданиях Одессы приспустили Государственный Флаг Украины.

Как почтили память Небесной Сотни в Одессе / Фото "Думская"

Днепр

В Днепре люди собрались на Аллее Героев. Среди присутствующих были политики, духовенство, общественные активисты, герои войны на Донбассе, неравнодушные жители города.

Как почтили память Небесной Сотни в Днепре / Фото "Открытый"

Тернополь

В Тернополе Небесную Сотню чествовали возле памятника Героям Евромайдана. Поминальное богослужение состоялось под руководством архиепископа и митрополита Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василия Семенюка и архиепископа Тернопольско-Бучацкого ПЦУ Тихона.

Имена погибших героев зачитали под сопровождение песни "Пливе кача", которая уже стала своеобразным символом того трагического дня – 20 февраля 2014 года.

Накануне, вечером 19 февраля, памятник Небесной сотне подсветили лучами. Каждый из них символизировал погибшего героя.



В Тернополе почтили память Небесной Сотни / "Тернопольская сетевая газета"



Лучи на памятнике Небесной Сотни / "Тернопольская сетевая газета"

Черновцы

В Черновцах люди почтили погибших героев торжественным шествием. Оно стартовало на Соборной площади и прошло к Центральной площади города. Участники процессии несли портреты погибших героев.

В Черновцах почтили память Небесной Сотни: смотрите видео

Львов

Во Львове на 18:00 запланировали художественную акцию "Лучи Майдана". В память о погибших героях в небо запустят световые лучи. Участие в акции примут близкие и друзья Героев Небесной Сотни, военные, духовенство, а также – жители города.

Какие еще мероприятия запланированы во Львове