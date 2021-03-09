В Украине 9 марта чествуют выдающегося поэта и художника Тараса Шевченко. О гении автора "Кобзаря" вспоминали, как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах. Больше читайте в материале 24 канала.

В Киеве утром 9 марта память Великого Кобзаря почтили и президентские супруги. Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве.

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Супруги Зеленские почтили Кобзаря в Киеве

Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда объединяли украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его завещание прошло сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни,

– сказал президент.

Кличко открыл памятник Кобзарю во Флоренции

Мэр Киева Виталий Кличко 9 марта находится во Флоренции. Именно в городе-побратиме украинской столицы Кличко открыл памятник Великому Кобзарю. Автор работы – украинский скульптор Олег Пинчук, изготовлен монумент на средства украинских меценатов. Находится памятник недалеко от кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

И теперь туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, будут видеть здесь и часть украинской истории и культуры,

– написал Кличко в своем телеграм-канале.

Киев

Источник: Киевский городской совет

В Киеве к памятнику Шевченко возложили цветы, как рядовые киевляне и гости города, так и городская администрация. В церемонии принял участие заместитель мэра столицы-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Каждый видит в нем (Шевченко – 24 канал) именно то, чего хочет сейчас. Кто-то видит борца, кто-то– лирика, кто – гениального художника, а кто – прозаика. Это фигура, от которой пошел современный украинский язык и современная украинская литература,

– сказал Бондаренко.

Чествование Шевченко в столице / Фото Киевского горсовета

Львов

Источник: Львовский городской совет

В центре Львова по случаю дня рождения Шевченко провели праздник. Участие в церемонии принял и мэр Львова Андрей Садовый. Участники декламировали поэзию Шевченко, а мужская капелла "Дударик" исполнила три песни на слова Кобзаря.

К 9 марта подготовились и библиотеки и учебные заведения: они приглашают на интересные интерактивные мероприятия.

Смотрите фото из Львова:

Смотрите видео со Львова:

Луцк

Источник: Луцкий городской совет

В Луцке возле памятника Шевченко собрались, как представители власти, ученые, студенты, так и просто ценители творчества поэта. Они не только возложили цветы к подножию монумента, но и зачитали стихи.

Молодежь нашла время, чтобы прочитать стихи Шевченко / Фото Луцкого горсовета

Возле памятника Шевченко собрались десятки людей / Фото Луцкого горсовета

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Харьков

Источник: Харьковский горсовет

В Харькове, несмотря на снегопад, к памятнику Кобзарю тоже пришли люди. Среди них и представители власти, священнослужители и харьковчане. Под песни на стихи поэта они возложили цветы к монументу.

Пусть эта дата будет праздником, объединяющим весь народ Украины, независимо от национальности и региона проживания. Мы должны быть едины и сделать все, чтобы наша родная Украина была цветущей, независимой, состоятельной,

– сказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Смотрите фото из Харькова:

Одесса

Источник: Одесский горсовет

В Одессе возложение цветов Великому Кобзарю состоялось под звуки оркестра. 207-ю годовщину со дня рождения Шевченко пришли отметить представители власти, священнослужители и военные.

Смотрите фото из Одессы:

Днепр

Источник: Днепровский городской совет

В Днепре цветы возложили к памятнику молодому Тарасу Шевченко. Пришли как и чиновники, так и обычные горожане.

Тарас Шевченко – это наш пророк. Такого гения должна помнить каждая украинская семья. Поэтому приходим к памятнику, вспоминаем Кобзаря,

– рассказала днепрянка Лидия Бабич.

Днепряне приходят к памятнику Шевченко ежегодно / Фото Днепровского горсовета

Цветы возложили к памятнику молодому Шевченко / Фото Днепровского горсовета

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