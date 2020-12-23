Фонд DEJURE проводит интернет-голосование для избрания "Чести года"– судьи, который больше всего запомнился украинцам своей принципиальностью и профессионализмом в 2020 году.

Среди кандидатов:

председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич;

заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый , который не поддержал скандальное решение КСУ;

, который не поддержал скандальное решение КСУ; известная судья-разоблачительница из Полтавы Лариса Гольник

и еще более 50 судей, которые были отмечены символической премией "Честь" от Фонда DEJURE в течение 2020 года.

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"Мы хотим показать, что в Украине работает много порядочных и профессиональных судей. За 2 года мы нашли уже более 100 таких. Публичное освещение их имен и поступков является своеобразной благодарностью и поощрением общественности за профессиональную и честную работу", – объясняет цель конкурса Ирина Шиба, исполнительный директор Фонда DEJURE и ведущая 24 канала.

Голосование продлится до 23:59 27 декабря на сайте Фонда DEJURE по ссылке.

В прошлом году премию "Честь года" получила судья Лариса Гольник с Полтавы, а в 2018 году победителем стал судья председатель Бахмачского райсуда Черниговской области Павел Пархоменко.