Чернышев прокомментировал слухи о его планах стать премьер-министром
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что не планирует становиться премьер-министром Украины, если Денис Шмыгаль уйдет в отставку. В частности, он опроверг слухи о своих намерениях занять эту должность.
Источник:LB.ua
Чернышев заявил, что в течение последнего года работы он привык, что некоторые свидетельства могут не соответствовать действительности. Как рассказал министр, у него есть много целей и качественные результаты работы.
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По словам Чернышова, в том, что именно он подписывал меморандум о цене на газ с главами городов, нет какого-то скрытого смысла. Он отметил, что в тот день Шмыгаль был в командировке, поэтому не смог сделать этого лично.
Был риск, что подписание меморандума придется на время его отъезда, поэтому правительство уполномочило меня и исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко подписать его,
– подчеркнул Чернышев.
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Чернышов добавил, что меморандум подписывали руководители "Нафтогаза" и НКРЭКУ, поэтому не стоит рассматривать в этом "дополнительный месседж".
Что известно об Алексее Чернышеве: кратко
- Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий Украины. Эту должность он занимает с марта 2020 года. Чернышев пришел в правительство вместе с новым составом премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- До этого министр возглавлял наблюдательный совет Украинского клуба недвижимости URE Club и работал в сфере инвестиций.
- Чернышев также основал организацию Kyiv Vision Foundation. Она занимается популяризацией Украины через современное искусство.
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