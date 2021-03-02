Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что не планирует становиться премьер-министром Украины, если Денис Шмыгаль уйдет в отставку. В частности, он опроверг слухи о своих намерениях занять эту должность.

Чернышев заявил, что в течение последнего года работы он привык, что некоторые свидетельства могут не соответствовать действительности. Как рассказал министр, у него есть много целей и качественные результаты работы.

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По словам Чернышова, в том, что именно он подписывал меморандум о цене на газ с главами городов, нет какого-то скрытого смысла. Он отметил, что в тот день Шмыгаль был в командировке, поэтому не смог сделать этого лично.

Был риск, что подписание меморандума придется на время его отъезда, поэтому правительство уполномочило меня и исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко подписать его,

– подчеркнул Чернышев.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Арсен Аваков также заявил, что у него нет претензий на кресло премьер-министра Украины. В частности, он добавил, что не получал предложений относительно этой должности. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Чернышов добавил, что меморандум подписывали руководители "Нафтогаза" и НКРЭКУ, поэтому не стоит рассматривать в этом "дополнительный месседж".

Что известно об Алексее Чернышеве: кратко