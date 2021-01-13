Чернышев назвал достижение реформы децентрализации
Реформа децентрализации длится более 5 лет, но именно в 2020 году сформирован фундамент для изменений, которые она несет. В частности, благодаря этой реформе удалось сделать новое административно-территориальное устройство.
В 2020 году сформированы новые объединенные территориальные общины и их конфигурация. Об этом рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в эксклюзивном интервью на 24 канале.
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Он отметил, что было много дискуссий относительно конфигурации областей, в частности как они складываются и каково их количество. Наконец – построили примерно 1,5 тысячи новых общин, которые объединились, добавил министр.
Алексей Чернышов рассказал, что дальше на очереди был шаг, который предусматривал ликвидацию старых и образование новых так называемых укрупненных районов. Он напомнил, что в Украине было примерно 500 районов, а уже 136 новых, укрупненных.
Этот процесс уже состоялся, приняты соответствующие решения правительства и утверждены Верховной Радой. И уже по новому административно-территориальному устройству проведены местные выборы,
– сказал министр.
Он добавил, что сейчас есть избранные главы общин и местные депутаты, поэтому соответствующий процесс уже работает.
Направление по завершению реформы
Однако, по словам Чернышева, процесс реформы всегда немного некомфортен. "Надо что-то менять, а люди изменения воспринимают иногда как некомфортное положение", – сказал он.
В то же время министр развития общин добавил, что еще нужно сформировать количественный состав и назначить новых председателей районных государственных администраций. Также надо пройти и завершить этап разграничения имущества, то есть передачу имущества от районов на общины.
Этот процесс сейчас активно идет, если я не ошибаюсь, то сейчас он уже завершен на 60% и мы не отойдем от этого, 2021 год очень ответственный для завершения этой реформы,
– подчеркнул Алексей Чернышев.
Он добавил, что министерство сформировало рекомендации относительно количественного состава местных администраций и относительно структуры. Выдана даже рекомендованная должность руководителя по диджитализации, что является необходимым для IT развития государства, это будет в каждой местной администрации, сообщил министр.
"Много чего интересного, типичная структура и мы идем очень уверенно в этом (2021 – 24 канал) году по направлению завершение этой реформы", – подытожил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Реформа децентрализации: кратко
- В 2014 году, сразу после Революции Достоинства, началась реформа децентрализации.
- После выборов в 2019 году новая власть также поддержала реформу и начала вести ее к формированию местного самоуправления в децентрализованных ОТГ.
- Суть реформы – создание на территории Украины многих небольших ОТГ, каждый из которых заменит сразу городских, поселковых или сельских советов. Общины получают большую долю поступлений в бюджеты разных уровней.
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