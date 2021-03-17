Черный маг и пророссийские активисты: под Одесским горсоветом состоялось несколько пикетов
Под горсоветом в Одессе 17 марта собралось сразу несколько пикетов. Это все произошло перед началом сессии. В частности, туда пришли жители частного сектора, "черный маг", а также пророссийские активисты.
Источник:"Думская"
Каждый из пикетов имел свои требования к местной власти. Кто-то пришел с баннерами, а кто-то принес и похоронный венок.
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Видео пикетов под горсоветом Одессы с телеграм-канала "Одесса INFO"
Что там делал "черный маг"
Денис Малахов, "черный маг" из Одессы, пришел в горсовет, поскольку отель в переулке, куда выходят его окна, мешает спать людям.
"Маг" принес с собой погребальный венок, однако его пикет этим не закончился. Он также хотел нарисовать под ногами депутатов пентаграмму, но полиция не позволила ему завершить обряд.
Черный маг пикетировал горсовет Одессы / Фото "Думская"
Чего хотели пророссийские активисты
Также там были довольно заметными пророссийские активисты Куликового поля. Они растянули большой баннер с лозунгами против повышения коммунальных тарифов. На них было написано "Нет тарифному геноциду" и "Стоп тарифный геноцид".
Активисты с баннерами под горсоветом Одессы / Фото "Думская"
Требования жителей района частной застройки
На акцию, жителей жилого массива на Вильямса, заставила прийти застройка рядом с домами. Они протестовали против того, что возле их района строят многоэтажки.
Они стояли с плакатами "Верните море", "Нет высоткам в частном секторе" и "Застройщик 2 Академика мошенник".
Пайщики жилого комплекса
Люди, которые заплатили заранее за квартиры в жилом комплексе "Набережный квартал", пришли жаловаться на застройщика. По их словам, компания-строитель требует от них доплату 270 долларов за квадратный метр. Они также пришли с плакатами, где призвали начать строительство.
Пайщики жилого комплекса на пикете в Одессе / фото "Избирком"
Как пишет "Думская", эта история – значительно длиннее. Строительство комплекса началось еще в 2014 году, а 2016 замораживалось. В том же году открыли уголовное производство из-за строительства дополнительных этажей без документов.
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Пайщики жилого комплекса под горсоветом Одессы / фото "Избирком"
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