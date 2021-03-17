Под горсоветом в Одессе 17 марта собралось сразу несколько пикетов. Это все произошло перед началом сессии. В частности, туда пришли жители частного сектора, "черный маг", а также пророссийские активисты.

Каждый из пикетов имел свои требования к местной власти. Кто-то пришел с баннерами, а кто-то принес и похоронный венок.

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Видео пикетов под горсоветом Одессы с телеграм-канала "Одесса INFO"

Что там делал "черный маг"

Денис Малахов, "черный маг" из Одессы, пришел в горсовет, поскольку отель в переулке, куда выходят его окна, мешает спать людям.

"Маг" принес с собой погребальный венок, однако его пикет этим не закончился. Он также хотел нарисовать под ногами депутатов пентаграмму, но полиция не позволила ему завершить обряд.

Черный маг пикетировал горсовет Одессы / Фото "Думская"

Чего хотели пророссийские активисты

Также там были довольно заметными пророссийские активисты Куликового поля. Они растянули большой баннер с лозунгами против повышения коммунальных тарифов. На них было написано "Нет тарифному геноциду" и "Стоп тарифный геноцид".

Активисты с баннерами под горсоветом Одессы / Фото "Думская"

Требования жителей района частной застройки

На акцию, жителей жилого массива на Вильямса, заставила прийти застройка рядом с домами. Они протестовали против того, что возле их района строят многоэтажки.

Они стояли с плакатами "Верните море", "Нет высоткам в частном секторе" и "Застройщик 2 Академика мошенник".

Пайщики жилого комплекса

Люди, которые заплатили заранее за квартиры в жилом комплексе "Набережный квартал", пришли жаловаться на застройщика. По их словам, компания-строитель требует от них доплату 270 долларов за квадратный метр. Они также пришли с плакатами, где призвали начать строительство.

Пайщики жилого комплекса на пикете в Одессе / фото "Избирком"

Как пишет "Думская", эта история – значительно длиннее. Строительство комплекса началось еще в 2014 году, а 2016 замораживалось. В том же году открыли уголовное производство из-за строительства дополнительных этажей без документов.

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Пайщики жилого комплекса под горсоветом Одессы / фото "Избирком"