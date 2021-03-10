Заклеивают окна черной пленкой: в Черновцах тайком устраивают свадьбы и корпоративы
В "красных" Черновцах продолжают работать кафе и рестораны. Там гуляют свадьбы и устраивают вечеринки для сотен гостей.
Источник:ТСН
В частности, пик празднования пришелся на понедельник, 8 марта. Тогда в городе работали почти все заведения общественного питания.
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Начальница Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован рассказала, что в регионе продолжают устраивать громкие свадьбы, шумные вечеринки и корпоративы на более чем 100 гостей.
Людей предупреждают об опасности таких мероприятий, однако никто не обращает на это внимание.
После таких свадеб болеют от 5 до 10 посетителей – но им безразлично,
– сказала Косован.
Кроме того, владельцы заведений готовы на все, чтобы скрыть свою деятельность. Доходит до того, что окна заклеивают черной пленкой.
Максимальный штраф за такие действия – 425 гривен. В Госпродпотребслужбе подчеркивают: этого недостаточно, чтобы предприниматели закрывали свои заведения.
"Калиновский рынок" возобновил работу
Кроме того, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работу возобновил крупнейший в городе базар – "Калиновский рынок". Однако продавцы жалуются, что сейчас мало посетителей.
Что происходит в Черновцах
- Ситуация с коронавирусом в Черновцах ухудшается. Сейчас там зафиксировали самую большую нагрузку на больницы от начала пандемии.
- Больницы №1, 3 и 4 уже загружены на 98 – 100%.
- За сутки 9 марта во регионе выявили 533 новых инфицированных.
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