В "красных" Черновцах продолжают работать кафе и рестораны. Там гуляют свадьбы и устраивают вечеринки для сотен гостей.

В частности, пик празднования пришелся на понедельник, 8 марта. Тогда в городе работали почти все заведения общественного питания.

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Начальница Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован рассказала, что в регионе продолжают устраивать громкие свадьбы, шумные вечеринки и корпоративы на более чем 100 гостей.

Людей предупреждают об опасности таких мероприятий, однако никто не обращает на это внимание.

После таких свадеб болеют от 5 до 10 посетителей – но им безразлично,

– сказала Косован.

Кроме того, владельцы заведений готовы на все, чтобы скрыть свою деятельность. Доходит до того, что окна заклеивают черной пленкой.

Максимальный штраф за такие действия – 425 гривен. В Госпродпотребслужбе подчеркивают: этого недостаточно, чтобы предприниматели закрывали свои заведения.

"Калиновский рынок" возобновил работу

Кроме того, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работу возобновил крупнейший в городе базар – "Калиновский рынок". Однако продавцы жалуются, что сейчас мало посетителей.

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