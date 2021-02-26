Депутаты Черновицкого и Ивано-Франковского городских советов обратились к президенту Владимиру Зеленскому, СНБО и Верховной Раде. Они просят запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария" за "пророссийскую риторику".

В Ивано-Франковском горсовете отметили, что сейчас есть шанс успешно завершить борьбу с гибридным российским влиянием.

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Депутаты подчеркнули, что ОПЗЖ и "Партия Шария" откровенно "заигрывают со страной агрессором". И это несет большую угрозу для экономической, политической, социальной жизни Украины.

По пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля,

– говорится в сообщении.

Они попросили у главы государства подготовить и принять законопроект, который запретил бы деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария" как таких, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора.

Подобное обращение принял и Черновицкий городской совет. Они попросили Зеленского на законодательном уровне запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария", как это когда-то сделали с "Коммунистической партией" и "Партией регионов". По словам инициатора обращения, депутата фракции "Народный контроль" Ивана Гончарюка, такие решительные методы необходимы для победы проукраинского общества в гибридной войне.

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Реакция Шария на обращение

Анатолий Шарий, который находится в розыске СБУ, отреагировал в своем стиле. Конечно же, не обошлось без нецензурной лексики и откровенной агрессии.

Я бы советовал чучелам из данных горсоветов заняться делами Ивано-Франковска и Черновцов. То есть, бордюрами, туалетами, урнами и канализацией, бл*дь,

– написал Шарий.

Заметим, что 16 февраля СБУ объявила о подозрении пропагандисту Анатолию Шарию. Следователи считают, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Больше о том, кто такой Анатолий Шарий и почему его называют агентом Кремля – ​​читайте по ссылке.