В лаборатории Черновицкого института биологии выращивают краснокнижных рыб. Ученые уже несколько лет помогают природе восстановить свой биоресурс.

В 5 бассейнах выращивают в основном 3 вида редких местных рыб, в частности стерлядь, марену и вырезуба. Все они – краснокнижные. Подробнее – в сюжете 24 канала.

Интересно В Нью-Йорке родился кенгуренок с редким белым окрасом: милые фото

Доцент кафедры кафедры Института биологии, химии и биоресурсов Черновицкого национального университета Алексей Худой рассказал, что в Днестре есть свой автохтонный осетровый вид – стерлядь, это продуценты черной икры, чем она и ценна. Стерлядь – один из самых маленьких представителей, добавил доцент.

Собственные методы ухода

Когда рыбы были личинками, за ними ухаживали как за малыми детьми. По словам аспирантки Института Ольги Фрунзе, иногда приходилось кормить их ночью и днем ​​– целые сутки. Она добавила, что стерлядь имеет нижний рот, с помощью которого забирает еду со дна – это донные виды рыб.

В то же время корм для рыб насыщают пробиотиками, а воду для нужд лаборатории берут из городских сетей. Для очистки используют биологический фильтр – специальные микроорганизмы.



Корм для рыб насыщают пробиотиками / Скриншот с видео

Также бесперебойно работают компрессоры, которые насыщают воду кислородом. Для этого недавно установили солнечные батареи, ведь полчаса без света – и рыба погибает. Директор Института биологии, химии и биоресурсов сообщил, что сейчас они не зависят от электричества города.

Уменьшение количества рыб

Уменьшение численности соответствующих рыб связано не только с браконьерством, но и с изменениями в природных средах. Ученые убеждены, их наработки смогут помочь предприятиям, которые захотят выращивать редкие виды рыб.

С одной стороны – удовлетворяем спрос людей в сырье рыб. А часть выращенных особей выпускаем в природных условиях, и так мы пополняем популяцию,

– член Нацкомиссии по вопросам Красной книги Илья Черней.

Уменьшение численности рыб связано с изменениями в природных средах / Скриншот с видео

Краснокнижные виды довольно дорого обойдутся браконьерам, ведь за веризуба причерноморского предусмотрен штраф – 10 тысяч гривен. За стерлядь пресноводную – в пять раз больше.