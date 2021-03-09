В Черновцах 10 марта возобновят работу крупнейшего коммунального рынка. Город находится в красной зоне карантина.

Утром 9 марта предприниматели Калиновского рынка собрались на акцию протеста возле горсовета. Люди требовали позволить им работать.

Читайте также Против красной зоны: в Черновцах протестовали предприниматели – видео

Мэр Роман Кличук заявил, что 4 марта они обратились в областную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения по одобренному протоколу карантина красной зоны.

Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет работы непродовольственных рынков, но не указано о работе рынков смешанного типа, которым является коммунальный Калиновский рынок.

На самом деле мы так и не дождались разъяснения и поэтому приняли решение, что открываем рынок с завтрашнего дня,

– сказал глава города.

В то же время он попросил не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Обратите внимание! С 1 марта 2021 года в Черновицкой области значительно усилили карантинные ограничения, ведь регион попал в красную зону карантина.

Ситуация с коронавирусом на Буковине: коротко