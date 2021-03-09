Город в красной зоне: в Черновцах возобновят работу крупнейшего коммунального рынка
В Черновцах 10 марта возобновят работу крупнейшего коммунального рынка. Город находится в красной зоне карантина.
Источник:Укринформ
Утром 9 марта предприниматели Калиновского рынка собрались на акцию протеста возле горсовета. Люди требовали позволить им работать.
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Мэр Роман Кличук заявил, что 4 марта они обратились в областную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения по одобренному протоколу карантина красной зоны.
Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет работы непродовольственных рынков, но не указано о работе рынков смешанного типа, которым является коммунальный Калиновский рынок.
На самом деле мы так и не дождались разъяснения и поэтому приняли решение, что открываем рынок с завтрашнего дня,
– сказал глава города.
В то же время он попросил не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
Ситуация с коронавирусом на Буковине: коротко
- По состоянию на 9 марта в Черновицкой области COVID-19 заболели 59 134 человека.
- Победить смертельную инфекцию удалось 46 274 лицам.
- Умерли от осложнений болезни 1 097 пациентов.
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