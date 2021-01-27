Водитель в Черновцах сделала факел и зажгла его в салоне общественного транспорта. Все для того, чтобы отогреть троллейбус.

Источник: ютуб-канал "Молодий буковинець"

Очевидцы сняли открытый огонь в троллейбусе, соответствующие кадры они распространили в сети.

Обратите внимание Львовская кондитерка удивила тортом в виде пассажирского автобуса №61: фото

На видео видно водителя, которая открывает люк, расположенный в салоне троллейбуса. В руках женщины – факел, им она пытается отогреть механизм.

"Что ты, зараза, выше и выше... Накупят гов*а и езжайте как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, подыхайте", – говорила женщина, пока выполняла процедуру.

Водитель с факелом в черновицком троллейбусе: смотрите видео

Во то время в общественном транспорте находились пассажиры. В начале видео водитель попросила их унести ноги от люка и пройти дальше в салон.

Интересно! В общественном транспорте и на остановках в Черновцах могут включать классическую музыку. Местные власти рассмотрят эту инициативу 28 января.