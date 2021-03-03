Жители Черновицкой области продолжают возмущаться введением усиленного карантина. 3 марта на акцию под зданием ОГА собралось около сотни человек.

Требования пикета – ослабить карантин. Люди жалуются, что в таких условиях не могут работать.

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Протестовали предприниматели Калиновского рынка

Среди протестующих – многие предприниматели с Калиновского рынка. Они объясняют: работают только продуктовые ряды, а вот торговать непродовольственными товарами нельзя. Хотя, по словам людей, много непродовольственных магазинов в Черновцах таки работают.

Заместитель председателя профсоюза Калиновского рынка Василий Шкробанец заявил, что с 4 марта планируют нормально работать все – конечно, соблюдая санитарные нормы.

К митингующим вышел представитель ОГА

К пикетчикам вышел первый заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк. Он пытался объяснить, что решение о красной зоне приняли из-за сложной эпидемиологической ситуации в области. В помещение облгосадминистрации на переговоры отправилась инициативная группа.

Обратите внимание! Черновицкую ОГА предприниматели пикетировали уже 1 марта. Люди требовали от властей компенсировать им убытки, которые они испытывают из-за ограничений.

Смотрите видео с акции протеста: