Против красной зоны: в Черновцах протестовали предприниматели – видео
Жители Черновицкой области продолжают возмущаться введением усиленного карантина. 3 марта на акцию под зданием ОГА собралось около сотни человек.
Источник:Укринформ
Требования пикета – ослабить карантин. Люди жалуются, что в таких условиях не могут работать.
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Протестовали предприниматели Калиновского рынка
Среди протестующих – многие предприниматели с Калиновского рынка. Они объясняют: работают только продуктовые ряды, а вот торговать непродовольственными товарами нельзя. Хотя, по словам людей, много непродовольственных магазинов в Черновцах таки работают.
Заместитель председателя профсоюза Калиновского рынка Василий Шкробанец заявил, что с 4 марта планируют нормально работать все – конечно, соблюдая санитарные нормы.
К митингующим вышел представитель ОГА
К пикетчикам вышел первый заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк. Он пытался объяснить, что решение о красной зоне приняли из-за сложной эпидемиологической ситуации в области. В помещение облгосадминистрации на переговоры отправилась инициативная группа.
Смотрите видео с акции протеста:
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