В Черновцах произошел прорыв во время заполнения магистрального трубопровода "Днестр-Черновцы". Из-за ремонта без воды остались главные улицы города.

Источник: КП "Черновцыводоканал"

Для ликвидации аварийной утечки в коммунальном предприятии заявили о формировании бригады, а также необходимой спецтехники.

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"Во время заполнения магистрального трубопровода водопровода "Днестр-Черновцы" на участке от насосной станции "Шубранец" до резервуаров чистой воды "Попова" в районе села Белая на воздушной линии произошла разгерметизация, что привело к утечке воды", – сообщили в пресс-службе предприятия.

Аварийно-диспетчерская служба предприятия установила характер повреждения трубопровода на месте аварийной утечки – трещина длиной примерно 3 метра.

В то же время в преслужбе предприятия призвали людей сделать необходимый запас воды, а также сообщили, что о дальнейших ограничениях или возобновлении водоснабжения будет объявлено дополнительно.

Обратите внимание! В опубликованном на сайте КП "Черновцыводоканал" перечне – примерно 25 главных улиц города и прилегающие к ним переулки. Они останутся без воды из-за соответствующих ремонтных работ почти на сутки.