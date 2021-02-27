В Черновицкой городской клинической больнице № 1 из-за взрыва 27 февраля произошел пожар. В результате возгорания 1 человек погиб и 1 травмирован.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в своем фейсбуке заявила, что находилась на месте происшествия. Чиновница занималась госпитализацией пациентов в другие медицинские учреждения.

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Что известно о причине взрыва

В ГСЧС сообщают, что на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 в 13:15 произошел взрыв кислородной трубы.

Со своей стороны мэр Черновцов Роман Кличук опроверг версию ГСЧС о причинах взрыва.

Причины возгорания пока выясняются, но можно уже наверняка сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было,

– написал городской голова в своем фейсбуке.

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В результате взрыва погиб человек

Однако в результате пожара погиб 1 человек и еще 1 – пострадал.

Спасатели, которые прибыли на вызов по улице Героев Майдана, 226, оперативно эвакуировали 20 пациентов, находившихся в помещении.



Пожар в городской больнице Черновцов / Фото 24 канала

Работникам ГСЧС удалось ликвидировать возгорание в 13:30. К тушению привлекались 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Обратите внимание! Власти Черновцов определили эту больницу для инфицированных коронавирусом. В ней лечили пациентов, болеющих острой респираторной инфекцией COVID-19.

Взрыв в "ковидной" больнице Черновцов: смотрите видео 24 канала