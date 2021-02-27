В "ковидной" больнице Черновцов произошел взрыв: есть жертва и пострадавшие – фото, видео
В Черновицкой городской клинической больнице № 1 из-за взрыва 27 февраля произошел пожар. В результате возгорания 1 человек погиб и 1 травмирован.
Источник:Пресс-служба ГСЧС
Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в своем фейсбуке заявила, что находилась на месте происшествия. Чиновница занималась госпитализацией пациентов в другие медицинские учреждения.
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Что известно о причине взрыва
В ГСЧС сообщают, что на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 в 13:15 произошел взрыв кислородной трубы.
Со своей стороны мэр Черновцов Роман Кличук опроверг версию ГСЧС о причинах взрыва.
Причины возгорания пока выясняются, но можно уже наверняка сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было,
– написал городской голова в своем фейсбуке.
Мэр Черновцов о трагедии в больнице: смотрите видео 24 канала
В результате взрыва погиб человек
Однако в результате пожара погиб 1 человек и еще 1 – пострадал.
Спасатели, которые прибыли на вызов по улице Героев Майдана, 226, оперативно эвакуировали 20 пациентов, находившихся в помещении.
Пожар в городской больнице Черновцов / Фото 24 канала
Работникам ГСЧС удалось ликвидировать возгорание в 13:30. К тушению привлекались 20 человек личного состава и 5 единиц техники.
Взрыв в "ковидной" больнице Черновцов: смотрите видео 24 канала
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