В Черновцах предлагают включать классическую музыку в транспорте: детали
В Черновцах местная власть предлагает транслировать в общественном транспорте и на остановках классическую музыку. Соответствующий проект рассмотрят на следующей сессии городского совета.
В черновицком транспорте могут транслировать симфонические произведения украинских и зарубежных композиторов. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.
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По их данным, речь идет о музыкальных произведениях "уравновешенного, спокойного и размеренного характера".
Их предлагают включать как в маршрутках, так и на остановках городского общественного транспорта.
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Окончательное решение по этому предложению примут на сессии Черновицкого городского совета, которая состоится 28 января 2021 года.
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