Достаточно жесткое столкновение легковушки патрульной полиции и кроссовера Porsche произошло днем 4 марта в Черновцах. В результате аварии никто не пострадал.

Ремонт автомобилей, которые попали в аварии, обойдется в приличную сумму. И если восстановление полицейской машины должен покрыть страховая, владелице Porsche придется потратить порядочно.

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По данным правоохранителей, именно водитель кроссовера нарушила правила дорожного движения, из-за чего Prius влетел в бок Porsche.

Что известно об аварии в Черновцах с участием патрульных



Prius достаточно жестко столкнулся с Porsche / Фото "Стопхам Буковина"

Авария произошла около 15:20 на перекрестке улиц Кошевого и Сторожинецкой.

Как выяснили патрульные, водитель "немца" решила проехать на красный свет.

Полицейские, которые в это время пересекали перекресток, не успели затормозить и избежать столкновения.

В результате аварии Prius протаранил Porsche, а немецкая машина проехала еще 10 метров.

Машина правоохранителей осталась без переднего бампера и фар, а вот у Porsche сильно повреждена почти вся левая часть.



За ремонт Prius должна заплатить страховая / Фото "Стопхам Буковина"

По факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к ДТП, на владелицу кроссовера составили админпротокол. Если суд признает женщину виновной, ей грозит 340 гривен штрафа, а также вероятное лишение прав на срок от 6 месяцев до года.