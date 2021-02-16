Полицейские в Черновцах "приняли на службу" онкобольного мальчика и осуществили его мечту
В Черновцах около сотни полицейских воплотили мечту онкобольного мальчика. У 10-летнего Саши Андрейчука неизлечимая опухоль мозга и он мечтает стать полицейским.
Источник:"Шпальта"
К сожалению, врачи уже не могут помочь Саше: он паллиативный больной. Благотворители из "Города добра" помогают, чтобы последние дни мальчика были полны радости.
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Саша уже не говорит и половина его тела парализована. Но он мечтает и объясняет другим свои мысли, как может.
Он пишет пальчиками на гаджете. Мы его спросили, о чем он мечтает, что его сделало бы счастливым и заставило бы улыбнуться. Он ответил одним словом: "Полиция". Полицейские – его кумиры,
– рассказала благодетельница Марта Левченко.
Так, благотворители совместно с полицейскими организовали для Саши праздник. Ему сшили специальную именную форму со спецжетоном. Затем около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей решили прийти в гости к Саше и сделать ему сюрприз.
К Саше в гости пришли полицейские из двух областей
Все правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем мальчик выбрал авто и совершил свое первое настоящее патрулирование.
Как в Черновцах осуществили мечту онкобольного мальчика – смотрите видео
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