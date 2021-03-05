Требовали 300 долларов у водителя: в Черновцах осудили майора и сержанта полиции
Полицейских, которые требовали у женщины немалую сумму за якобы поддельное свидетельство о регистрации машины, приговорили к 6 и 4 месяцам пребывания под арестом.
Источник:Единый реестр судебных решений
Достаточно гуманное наказание вынес Первомайский районный суд Черновцов в отношении офицеров полиции, которых поймали за получением взятки.
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Согласно Единому реестру досудебных расследований, преступление правоохранители совершили в феврале 2019 года.
Что известно о полицейских, которых поймали на взятке в Черновцах
- Как выяснили следователи, майор и старший сержант полиции остановили машину, за рулем которой находилась женщина.
- Правоохранители заявили водителю о том, что ее свидетельство о регистрации машины поддельное.
- За 300 долларов преступники пообещали женщине не считать это нарушение.
- Потерпевшая согласилась отдать деньги, но обратилась к коллегам злоумышленников.
При получении 200 долларов обоих оборотней в погонах задержали. В суде оба мужчины отрицали свою вину, но доказательства против них были безоговорочными.
Кроме ареста судьи запретили обоим преступникам заниматься правоохранительной деятельностью на 2 года после освобождения.
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