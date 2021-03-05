Полицейских, которые требовали у женщины немалую сумму за якобы поддельное свидетельство о регистрации машины, приговорили к 6 и 4 месяцам пребывания под арестом.

Достаточно гуманное наказание вынес Первомайский районный суд Черновцов в отношении офицеров полиции, которых поймали за получением взятки.

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Согласно Единому реестру досудебных расследований, преступление правоохранители совершили в феврале 2019 года.

Что известно о полицейских, которых поймали на взятке в Черновцах

Как выяснили следователи, майор и старший сержант полиции остановили машину, за рулем которой находилась женщина.

Правоохранители заявили водителю о том, что ее свидетельство о регистрации машины поддельное.

За 300 долларов преступники пообещали женщине не считать это нарушение.

Потерпевшая согласилась отдать деньги, но обратилась к коллегам злоумышленников.

При получении 200 долларов обоих оборотней в погонах задержали. В суде оба мужчины отрицали свою вину, но доказательства против них были безоговорочными.

Кроме ареста судьи запретили обоим преступникам заниматься правоохранительной деятельностью на 2 года после освобождения.

Преступления, которые совершают полицейские не являются редкими в Украине. При этом наказывают их обычно крайне условно. Чаще всего, правоохранители, которых поймали за совершение преступления, получают минимальные сроки заключений, или вообще избегают наказания и продолжают работать в МВД.