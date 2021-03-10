Мобильная бригада инспекторов впервые выписала протокол с высокой суммой штрафа за нарушение карантина. Произошло это 9 марта в Черновцах.

Так, нарушитель карантина получил штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. Об этом рассказала начальница Госпотребслужбы области Анжела Косован.

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Она отметила, что такой штраф не выписывали еще ни в одной области Украины. Нарушителем карантина оказался продовольственный магазин в Черновцах. Продавцов наказали за то, что обслуживали покупателей без масок.

Штраф 425 гривен мы выписываем за несоблюдение карантина: расстояние, масочный режим и тому подобное. А вот штраф, предусмотренный законом, от 200 до 300 необлагаемых минимумов, не выписывала еще ни одна область в Украине. Прецедента еще как такового не было,

– заметила Косован.

По словам чиновницы, работники магазина не соблюдали масочный режим, продавали товары людям без масок. На замечания инспекторов работники гастронома не реагировали.

Штрафы за нарушение карантина: главное

В Украине 14 января 2021 года вступил в силу закон, который предусматривает штрафы для представителей бизнеса за допуск в заведения клиентов без защитной маски.

Размер штрафа за такое нарушение составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов , то есть 3 400 – 5 100 гривен.

, то есть 3 400 – 5 100 гривен. Всех посетителей помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски. Если человек пришел без защитной маски, то сначала ему должны сделать замечание. А в случае отказа – вызвать полицию.



Какие штрафы предусмотрены за отсутствие масок / инфографика 24 канала