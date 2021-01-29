В Черновцах избили и подстрелили двух мужчин: видео
Водителя и пассажира Ford Focus избили неизвестные, приехавшие на микроавтобусе Opel Vivaro. После избиения злоумышленники стреляли. Произошло все в центре Черновцов 28 января.
Источник: полиция Черновцов
Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленников, которые скрылись с места происшествия. Также следователи устанавливают все обстоятельства конфликта.
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Как утверждают правоохранители, в городе ввели специальную полицейскую операцию для установления участников стрельбы и задержания нападавших.
Что известно о стрельбе в Черновцах
- Судя по показаниям свидетелей, инцидент не связан с каким-то дорожным конфликтом – имело место именно целенаправленное нападение.
- По предварительным данным, микроавтобус заблокировал движение легковушки, после чего из него выбежали вооруженные люди в балаклавах.
- Они избили двоих мужчин 25 и 38 лет, а затем начали по ним стрелять.
- После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
В полиции утверждают, что во время нападения лица из микроавтобуса использовали палки и неустановленное оружие.
Смотрите видео с места стрельбы в Черновцах:
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