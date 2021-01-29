Водителя и пассажира Ford Focus избили неизвестные, приехавшие на микроавтобусе Opel Vivaro. После избиения злоумышленники стреляли. Произошло все в центре Черновцов 28 января.

Источник: полиция Черновцов

Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленников, которые скрылись с места происшествия. Также следователи устанавливают все обстоятельства конфликта.

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Как утверждают правоохранители, в городе ввели специальную полицейскую операцию для установления участников стрельбы и задержания нападавших.

Что известно о стрельбе в Черновцах

Судя по показаниям свидетелей, инцидент не связан с каким-то дорожным конфликтом – имело место именно целенаправленное нападение.

По предварительным данным, микроавтобус заблокировал движение легковушки, после чего из него выбежали вооруженные люди в балаклавах.

Они избили двоих мужчин 25 и 38 лет, а затем начали по ним стрелять.

После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В полиции утверждают, что во время нападения лица из микроавтобуса использовали палки и неустановленное оружие.

Смотрите видео с места стрельбы в Черновцах: