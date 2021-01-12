В Черновцах 12 января 2021 года люди уже второй день протестуют против повышения тарифов на газ. Кроме того, на акцию вышли также предприниматели. Они протестуют из-за введения локдауна.

Что происходит в Черновцах

Десятки протестующих собирались под стенами городского совета. Впоследствии участники акции вошли в здание совета, чтобы пообщаться с заместителем городского головы Черновцов. Об этом сообщает АСС.

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По данным издания, недовольные горожане вышли на улицы из-за поднятия тарифов на коммунальные услуги. Люди держали в руках плакаты с надписями: "Хватит издеваться и уничтожать народ!" и "Прекратите геноцид". Они отметили, что сами платили за проведение природного газа и покупали трубы, поэтому возмущены требованием платить за доставку газа.

Протестовали также противники локдауна. Черновчане называют усиленные карантинные ограничения "бессмысленными и необоснованными". С собой предприниматели принесли плакаты, на которых написано "Свободная Буковина. Нет лохдауну".

В Черновцах протестуют из-за локдауна и тарифов на газ / Фото АСС

Смотрите видео протеста в Черновцах:​

Обратите внимание! Подобные протесты происходят также в других городах Украины. Из-за этого президент Владимир Зеленский 11 января провел энергетическое совещание. Он обязал правительство срочно решить проблему с тарифами на газ. Подробнее о ситуации с ценами на газ – читайте здесь.