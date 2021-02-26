Очередной инцидент, связанный с падением с высоты, произошел в Черноморске 25 февраля. Молодая женщина по неизвестным причинам упала с 5 этажа.

Пострадавшая упала не на асфальт, а на козырек первого этажа, что, вероятно, спасло ей жизнь.

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Доставали девушку оттуда бойцы ГСЧС. Также на месте работали медики скорой и следователи.

Что известно о падении девушки с высоты в Черноморске

Инцидент произошел около 18:00 в доме на улице Виталия Шума, 11.

Когда на место вызова прибыли спасатели, они сразу положили травмированную девушку на жесткие носилки, после чего спустили вниз и передали врачам.

Медики госпитализировали пострадавшую в городскую больницу.

Был ли связан инцидент с попыткой покончить с собой, или произошел несчастный случай, выясняют следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Смотрите видео с места падения девушки с высоты в Черноморске: