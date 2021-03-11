У берегов Румынии в Черном море затонуло судно с 13 украинскими моряками. По предварительной информации, погибли 2 человека.

В 04:40 утра GSP Falcon получил экстренное сообщение с судна "Волго Балт 179".

Сразу началась спасательная операция. На сайте компании отмечается, что экипаж корабля состоит из 13 человек, из них 12 мужчин и одна женщина, все они граждане Украины.

Были спасены 10 членов экипажа, 2 – погибли,

– говорится в сообщении.

Сейчас спасатели ищут еще одного человека.

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