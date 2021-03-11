В Черном море затонуло судно с украинскими моряками
У берегов Румынии в Черном море затонуло судно с 13 украинскими моряками. По предварительной информации, погибли 2 человека.
Источник:GSP Falcon
В 04:40 утра GSP Falcon получил экстренное сообщение с судна "Волго Балт 179".
Сразу началась спасательная операция. На сайте компании отмечается, что экипаж корабля состоит из 13 человек, из них 12 мужчин и одна женщина, все они граждане Украины.
Были спасены 10 членов экипажа, 2 – погибли,
– говорится в сообщении.
Сейчас спасатели ищут еще одного человека.
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter