В Черном море 11 марта затонуло судно "Волго Балт 179" с 13 украинскими моряками на борту. В результате 2 человека погибли, еще одна женщина пострадала. Ее госпитализировали в румынскую больницу в критическом состоянии.

О состоянии украинцев, которые находились на судне, что потерпело крушение в Румынии, рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Что известно о состоянии пострадавших

Больше всего пострадала единственная женщина, которая была в составе экипажа.

В Румынию направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей Украинки в больницу Констанцы,

– сообщил Николенко.

По его словам, остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное.

Кроме того, спасатели продолжают поиски еще 1 члена экипажа.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

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Судно "Волго Балт 179" вышло из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялось в румынский город-порт Констанца. Однако утром 11 марта потерпело крушение.

Экипаж корабля состоял из 13 человек – 12 мужчин и женщины, все они – граждане Украины.

Общая грузоподъемность судна составляла 3 500 тонн, а длина – 114 метров. Его построили еще в 1973 году.

Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины опубликовала список членов экипажа. Стало известно, что погибли капитан и электромеханик

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