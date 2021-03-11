В крушении судна пострадала единственная женщина на борту: она в критическом состоянии
В Черном море 11 марта затонуло судно "Волго Балт 179" с 13 украинскими моряками на борту. В результате 2 человека погибли, еще одна женщина пострадала. Ее госпитализировали в румынскую больницу в критическом состоянии.
Источник:твиттер Олега Николенко
О состоянии украинцев, которые находились на судне, что потерпело крушение в Румынии, рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Читайте также В Черном море затонуло судно с украинскими моряками: есть погибшие
Что известно о состоянии пострадавших
Больше всего пострадала единственная женщина, которая была в составе экипажа.
В Румынию направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей Украинки в больницу Констанцы,
– сообщил Николенко.
По его словам, остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное.
Кроме того, спасатели продолжают поиски еще 1 члена экипажа.
В Черном море затонуло судно с украинцами: главное
- Судно "Волго Балт 179" вышло из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялось в румынский город-порт Констанца. Однако утром 11 марта потерпело крушение.
- Экипаж корабля состоял из 13 человек – 12 мужчин и женщины, все они – граждане Украины.
- Общая грузоподъемность судна составляла 3 500 тонн, а длина – 114 метров. Его построили еще в 1973 году.
- Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины опубликовала список членов экипажа. Стало известно, что погибли капитан и электромеханик
В Черном море затонуло судно с украинцами: смотрите видео
Поделиться новостью