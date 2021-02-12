В Черном море, недалеко от села Рыбаковка, что в Николаевской области, 12 февраля, вероятно, загорелся сухогруз. Судно якобы шло из Николаева в Суэцкий канал под флагом Коморских островов.

Пожар якобы возник в одной из кают. Капитан скомандовал, чтобы экипаж собрался на главной палубе. Кстати Во Львове произошел пожар в отделении "Альфа-Банка": полиция расследует поджог – фото Новость дополняется ...