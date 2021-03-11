Задействовали истребители: в Черном море состоялись учения НАТО – фото
Боевая авиация Североатлантического альянса организовала учения в Черном море. Самолеты четырех стран НАТО тренировались над водоемом.
Источник:"Думская"
Учения проходили в среду, 10 марта. Два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море.
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Как проходили учения
Истребители имитировали воздушную атаку на группу тральщиков второй противоминной группы НАТО SNMCMG2. Они следовали в Одессу.
Французские самолеты по дороге дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76.
В то же время ситуацию над морем контролировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО, вылетевший из турецкого города Конья.
Обучение в Черном море / Фото "Думская"
К учениям присоединились 4 страны / Фото "Думская"
Самолеты НАТО тренировались над Черным морем / Фото Франка Кребаса
Учения боевой авиации / Фото "Думская"
Что известно об учениях НАТО в Черном море
- В порт Одессы 10 марта зашли корабли НАТО. Это произошло впервые в 2021 году.
- Там пришвартовалась вторая противоминная группа из турецкого, румынского и испанского кораблей.
- Начальник украинского штаба вице-премьер Андрей Тарасов поблагодарил НАТО за этот визит в Украину.
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