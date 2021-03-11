Боевая авиация Североатлантического альянса организовала учения в Черном море. Самолеты четырех стран НАТО тренировались над водоемом.

Учения проходили в среду, 10 марта. Два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море.

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Как проходили учения

Истребители имитировали воздушную атаку на группу тральщиков второй противоминной группы НАТО SNMCMG2. Они следовали в Одессу.

Французские самолеты по дороге дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76.

Отметим! От условных противников корабли обороняли в небе 3 румынских истребителя F-16.

В то же время ситуацию над морем контролировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО, вылетевший из турецкого города Конья.

Обучение в Черном море / Фото "Думская"



К учениям присоединились 4 страны / Фото "Думская"

Самолеты НАТО тренировались над Черным морем / Фото Франка Кребаса



Учения боевой авиации / Фото "Думская"

Напомним! В начале февраля НАТО был вынужден поднимать свои истребители из-за наглых действий российских военных самолетов в Черном море.

Что известно об учениях НАТО в Черном море