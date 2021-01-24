Накануне эсминец ВМС США Donald Cook вошел в акваторию Черного моря. И уже провел первую совместную тренировку с воздушным командованием НАТО.

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Эсминец, в частности, обменивался данными с самолетом морской патрульной разведки ВМС США P-8, кружившим над Черным морем. Авиасудно прибыло с военной базы "Сигонелла" на Сицилии. Об этом сообщает пресс-служба 6 флота ВМС США, в состав которой входит Donald Cook.

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Также американский военный корабль провел взаимодействие с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Тот вылетел с базы в немецком Гайленкирхене.

"Интегрированные морские операции демонстрируют нашу способность беспрепятственно комбинировать возможности для обеспечения многоуровневой защиты во всех областях ведения боевых действий", – отметил командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк.

В ВМС США также отметили, что с помощью совместных тренировок кораблей и авиации в Черном море продолжают интеграцию авиационных и морских подразделений в зоне действия европейского командования США. Конечная цель – усовершенствовать совместные процедуры ПВО, чтобы лучше защищать корабли ВМС США.

Черное море является важнейшим водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе. ВМС США регулярно присутствуют в Черном море для работы с нашими союзниками в НАТО и партнерами, в частности с Украиной. В интересах всего мира – поддерживать стабильный и процветающий регион Черного моря и сдерживать агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации,

– констатировали представители 6-го флота США.