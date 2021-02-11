На Черном и Азовском морях прогнозируют шторм
Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на акваториях Черного и Азовского морей. Ветер 12 февраля разгоняется там до 25 – 28 метров в секунду.
Источник:Телеграм ГСЧС
Ухудшение погодных условий в Украине затронет и акватории Черного и Азовского морей. Синоптики объявили там штормовое предупреждение.
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Какая ситуация на морях будет 12 февраля
- На акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра будут достигать 25 – 28 метров в секунду.
- Высота волн на Черном море составит 30 – 50 дециметров, а на Азовском 15 – 20.
- В северо-западной части Черного моря ожидают быстрое обледенение судов. Там объявили II уровень опасности – оранжевый.
Что известно о непогоде в Украине
- В течение нескольких дней на большинстве территории сильно снежит. Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание – вплоть до -30 градусов.
- В Киеве из-за неблагоприятных погодных условий закрыли школы и детские сады, такая же ситуация и в Ровно. Часть школьных и дошкольных учебных заведений не будет работать 12 февраля во Львове.
- Из-за снега закрыли трассы на Львовщине, Киевщине и Закарпатье. В результате под столицей стоит примерно тысяча фур.
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