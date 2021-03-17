Утром 17 марта испанский ракетный военный корабль ESPS Méndez Núñez (F-104) прошел Босфор. Сейчас он находится в акватории Черного моря. Военно-морские силы Испании входят в НАТО.

Это судно – аналогично флагману второй морской группы кораблей НАТО SNMG2 F105 Cristobal Colon. Он еще 12 марта с 6 другими кораблями вошел в Черное море.

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Другие иностранные корабли в Черном море

Стоит заметить, что в Черном море еще находится вторая противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2. Эта группа накануне посетила Одессу.

Также сегодня утром в акваторию Черного моря вернулся российский малый ракетный корабль "Вышний Волочек". До этого он 131 день был в Средиземном море. Судно базируется в оккупированном Севастополе и несколько раз "сопровождало" корабли НАТО в Черном море.

Российский ракетный корабль в Черном море / Фото "Думская"

Обратите внимание! В акваторию Одесского порта в полдень 14 марта зашел парусник Joseph Conrad. Его пришвартовали у причала яхт-клуба. Экипаж планирует осуществить в Украине ремонт своего судна.