Чернобыльская АЭС вынуждена перейти на особый режим работы. Это связано с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, которые ввели на Киевщине.

Администрация ЧАЭС заявила, что перешла на особый режим работы уже с 25 марта. Такое решение приняли, учитывая постановления КМУ.

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Как изменится работа ЧАЭС

Согласно распоряжению администрации ЧАЭС, на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта.

Также к работе будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходимо.

Такие ограничения будут действовать как минимум до 4 апреля 2021 года.

Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24 марта 2021 года № 376 "О введении простоя на предприятии",

– говорится в сообщении.

Коронавирус в Чернобыле: главное

За все время эпидемии среди персонала ЧАЭС зафиксировали 344 случая заболевания COVID-19. Из них 318 человек выздоровели. Еще 25 больных лечатся. К сожалению, 1 человек умер.

По состоянию на 23 марта трое работников ЧАЭС являются контактными с лицами, у которых выявлен положительный результат теста на коронавирус.

Обратите внимание! Последние годы Чернобыльская зона отчуждения стала магнитом для туристов не только из Украины, но и далеко за ее пределами. В феврале 2021 года ряд министерств подписали меморандум о развитии туризма в Чернобыльской зоне, который пострадал из-за пандемии COVID-19.