Чернобыльцам хотят увеличить пенсии: что предлагают в правительстве
Чернобыльцам планируют повысить пенсии. Для этого в правительстве предлагают выделить дополнительные выплаты из бюджета. Если парламент поддержит инициативу, то увеличить пенсии могут с июля 2021 года.
Что предлагают в правительстве
Кабинет министров хочет внести изменения в закон о статусе и соцзащите людей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. Об этом говорили на заседании правительства, сообщает 24 канал.
Кстати Кабмин выделил 180 миллионов на выплаты чернобыльцам: на что пойдут деньги
Так, в проекте предусмотрели урегулирование вопроса о пенсиях чернобыльцев, которые высчитывают из пятикратного размера минимальной зарплаты.
Сколько дополнительных выплат нужно
В пояснительной записке отметили, что для реализации проекта дополнительно нужно 526,5 миллионов гривен на 2021 год. Такую сумму предусмотрели для выплат в июле – декабре.
Учитывая индексацию пенсий, в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,158 миллиарда гривен в год. В 2023 году – 1,262 миллиарда гривен.
Важно Как будут меняться пенсии в 2021 году: данные из госбюджета
Поделиться новостью