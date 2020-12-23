Чернобыльцам планируют повысить пенсии. Для этого в правительстве предлагают выделить дополнительные выплаты из бюджета. Если парламент поддержит инициативу, то увеличить пенсии могут с июля 2021 года.

Что предлагают в правительстве

Кабинет министров хочет внести изменения в закон о статусе и соцзащите людей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. Об этом говорили на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Так, в проекте предусмотрели урегулирование вопроса о пенсиях чернобыльцев, которые высчитывают из пятикратного размера минимальной зарплаты.

Сколько дополнительных выплат нужно

В пояснительной записке отметили, что для реализации проекта дополнительно нужно 526,5 миллионов гривен на 2021 год. Такую сумму предусмотрели для выплат в июле – декабре.

Учитывая индексацию пенсий, в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,158 миллиарда гривен в год. В 2023 году – 1,262 миллиарда гривен.

Обратите внимание! По словам министра соцполитики Марины Лазебной, средняя пенсия в Украине составляет 3 410 гривен. В то же время в 2021 году запланировано повышение выплат для пенсионеров.

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