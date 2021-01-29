У Чернівцях побили та підстрелили двох чоловіків: відео
Водія та пасажира Ford Focus, а також людьми з мікроавтобусу Opel Vivaro у центрі Чернівців закінчився стріляниною. Внаслідок інциденту двоє чоловіків опинилися у лікарні.
Джерело: поліція Чернівців
Наразі поліцейські намагаються встановити особи зловмисників, які втекли з місця події. Також слідчі встановлюють всі обставини конфлікту.
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Як стверджують правоохоронці, у місці ввели спеціальну поліцейські операцію для встановлення учасників стрілянини та затримання нападників.
Що відомо про стрілянину в Чернівцях
- Судячи з показань свідків, інцидент не пов'язаний з якимось дорожнім конфліктом – мав місце саме цілеспрямований напад.
- За попередніми даними, мікроавтобус заблокував рух легковику, після чого з нього вибігли озброєні люди у балаклавах.
- Вони побили двох чоловіків 25 та 38 років, а потім – почали по них стріляти.
- Після цього зловмисники втекли у невідомому напрямку.
У поліції стверджують, що під час нападу особи з мікроавтобуса використовували палиці та невстановлену зброю.
Дивіться відео з місця стрілянини у Чернівцях:
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