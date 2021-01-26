Очередных вероятных оборотней в погонах в Нежине Черниговской области разоблачили с поличным, во время удачной попытки сбыта наркотических веществ.

Источник: пресс-служба полиции Черниговской области

24-летний и 29-летний работники патрульной полиции, по данным следствия, занимались продажей марихуаны и амфетамина. Теперь им грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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Задерживали злоумышленников сотрудники внутренней безопасности полиции.

Что известно о разоблачении полицейских-наркоторговцев в Нежине

Как утверждают правоохранители, 24-летнего лейтенанта и 29-летнего старшего сержанта подозревали в сбыте запрещенных веществ уже достаточно давно. За их деятельностью следили для сбора доказательств.

Во время передачи марихуаны и амфетамина 25 января злоумышленников задержали.

Лейтенант полиции получил 800 гривен за синтетический наркотик, а его сообщник – 400 за каннабис.

Во время обысков у задержанных нашли пол килограмма марихуаны, семена конопли, а также посуду для употребления наркотиков.

У правоохранителей также изъяли деньги, которые они якобы заработали преступным путем.

Вскоре суд будет избирать обоим приспешникам меру пресечения. Отстранили ли копов от исполнения обязанностей, неизвестно.

В квартирах полицейских нашли много наркотиков / Фото пресс-службы полиции Черниговщины