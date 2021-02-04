В Менском зоопарке, что на Черниговщине, 4 февраля тигр загрыз заведующего секцией диких животных. Мужчина спустился в вольер к большой кошке, чтобы покормить ее.

Источник: Национальная полиция

Правоохранители отмечают, что тигр напал на работника, когда тот пытался дать животному пищу. Медики не успели спасти пострадавшего, он умер на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

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Что говорят в зоопарке

Директор зоопарка Зинаида Максименко считает, что ее коллега не соблюдал правила безопасности.

Открыл дверь, зашел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам. Даже сама не знаю почему,

– сказала женщина в комментарии "Суспільному".

Какая судьба ожидает животное – неизвестно. Сейчас полиция устанавливает все детали инцидента.

Следователи открыли уголовное дело

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

Санкции статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Менский зоопарк – единственный в Украине, расположенный в райцентре (город Мена). Он был создан в 1977 году и занимает площадь около 9 гектаров. Коллекция животных и птиц насчитывает 150 видов и около 1 000 особей.

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