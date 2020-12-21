В преддверии новогодних праздников на территории многих лесничеств можно услышать гудение бензопилок, которыми злоумышленники срезают елки и сосны. Нелегальных браконьеров, которые срубили 877 деревьев на Черниговщине задержали охранники.

О чрезвычайно активной деятельности злоумышленников сообщили в пресс-службе госпредприятия "Черниговский лесхоз". Нарушители вырубили плантацию 5-летних сосен.

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Злоумышленников передали полиции, но правоохранители лишь составили протокол об административном нарушении.

По 519 гривен за дерево

Как утверждают в предприятии, злоумышленников задержали с поличным вблизи села Мнев. Браконьеры успели уничтожить 877 сосен, а обратили внимание на их деятельность лишь тогда, когда они загружали срубленные деревья.

И хотя полицейские могут добиться наказания только по административному кодексу – от 519 до 5100 гривен штрафа, мужчинам придется возместить лесхозу убытки. А их насчитали 455 тысяч гривен. Итак, за каждое срубленное дерево нарушителям придется заплатить не менее чем пол тысячи.