Пограничники Черниговского отряда в ночь на 8 марта задержали мужчину и женщину. Они попали на территорию Украины, незаконно пересекая границу с Россией.

Получив информацию о появлении 2 неизвестных людей вблизи границы, пограничники мгновенно отреагировали.

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Что известно о паре нарушителей

С помощью служебной собаки работники Госпогранслужбы проследили движение нарушителей и задержали их.

Ими оказались 30-летний гражданин России и 34-летняя украинка. Оба путешественника не местные. Они состоят, по их же словам, в гражданском браке.

Почему они решили незаконно перейти границу

Мужчине и женщине отказали в выезде из России. Поэтому пара решила дождаться ночи и все-таки добраться до желаемого пункта. Они отправились в незаконное путешествие, миновав пункты пропуска.

Но на пути им стали пограничники Черниговского отдела "Горск".

Где "путешественники" теперь

Сейчас на правонарушителей составили протоколы по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Материалы дела направили в суд.

Россиянина принудительно вернули в страну его проживания, украинка же выехала вслед за ним добровольно.

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На Черниговщине задержали пару, которая незаконно перешла границу с Россией / Фото ГНСУ