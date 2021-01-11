Мужчину, который отбывает наказание в колонии на Черниговщине, подозревают в интернет-мошенничестве. Он, находясь за решеткой, продавал вымышленную сельскохозяйственную технику. Обманом заключенный присвоил почти 150 тысяч гривен.

Детали инцидента

Злоумышленник на платформе объявлений продавал мнимую сельскохозяйственную технику, за которую требовал предоплату. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

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30-летний местный житель на платформе объявлений обманул 7 граждан. Главным условием покупки была предоплата, однако после получения денег – злоумышленник блокировал покупателей и не выполнял взятых на себя обязательств,

– рассказали в МВД.

Кстати, вероятный злоумышленник отбывал в колонии наказание за совершение имущественных преступлений.

Что грозит мошеннику

Работники полиции провели обыск по месту отбывания наказания злоумышленника и изъяли мобильный телефон, который узник использовал в противоправной деятельности.

Фигуранту объявили о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Обратите внимание! В киберполиции напомнили украинцам, что покупать товары нужно только на проверенных сайтах и ​​выбирать наложенный платеж. Также следует внимательно проверять название веб-ресурса, поскольку различие может означать, что вы попали на фишинговый сайт. Кроме этого, на сайте киберполиции в разделе "Стоп фрауд" можно проверить неизвестного, банковскую карточку или ссылки на сомнительный сайт. Возможно, мошенники уже есть в базе киберполиции.