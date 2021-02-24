В Ичне, в Черниговской области, попрощались с военнослужащим Сергеем Петраускасом. Старший солдат погиб 22 февраля вблизи шахты "Бутовка", что на Донбассе.

В последний путь провести погибшего героя пришли родные и близкие, земляки и товарищи.

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Прощание началось в селе Бельмачевка – возле дома павшего защитника. Впоследствии гроб перевезли уже в Ичню, где 43-летнего Сергея и похоронили.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.

Смотрите видео с прощания с павшим защитником:

Что известно о гибели Сергея Петраускаса