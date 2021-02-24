На Черниговщине попрощались с погибшим на Донбассе Сергеем Петраускасом: видео
В Ичне, в Черниговской области, попрощались с военнослужащим Сергеем Петраускасом. Старший солдат погиб 22 февраля вблизи шахты "Бутовка", что на Донбассе.
Источник:Ичнянский городской совет
В последний путь провести погибшего героя пришли родные и близкие, земляки и товарищи.
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Прощание началось в селе Бельмачевка – возле дома павшего защитника. Впоследствии гроб перевезли уже в Ичню, где 43-летнего Сергея и похоронили.
Смотрите видео с прощания с павшим защитником:
Что известно о гибели Сергея Петраускаса
- Старший солдат Петраускас погиб 22 февраля вблизи шахты "Бутовка".
- Когда воин вел с другим военным наблюдение, российские боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов.
- Петраускас – погиб, его побратим получил ранение.
- У Сергея Петраускаса осталась мать, жена и трое детей.
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