На Черниговщине транслировали пропагандистские каналы: Нацсовет отреагировал
В Черниговской области заблокировали 5 российских каналов, которые транслировали пропаганду. В целом на территории страны их показ ограничен.
Российские программы транслировали в общественном заведении в городе Мена. Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
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Какие каналы показывали
Представительнице Нацсовета в Черниговской области Ирине Сенченко поступило сообщение о трансляции нескольких пропагандистских каналов:
- "Беларусь 24",
- "ТНТ",
- "Охота и рыбалка",
- "Россия 1",
- "Первый канал. Всемирная сеть".
Поэтому с руководителями заведения провели разъяснительную работу. Показ каналов прекратили. В Нацсовете заверили, что такую работу проводят во всех регионах Украины.
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