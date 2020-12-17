В Черниговской области заблокировали 5 российских каналов, которые транслировали пропаганду. В целом на территории страны их показ ограничен.

Российские программы транслировали в общественном заведении в городе Мена. Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

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Какие каналы показывали

Представительнице Нацсовета в Черниговской области Ирине Сенченко поступило сообщение о трансляции нескольких пропагандистских каналов:

"Беларусь 24",

"ТНТ",

"Охота и рыбалка",

"Россия 1",

"Первый канал. Всемирная сеть".

Поэтому с руководителями заведения провели разъяснительную работу. Показ каналов прекратили. В Нацсовете заверили, что такую работу проводят во всех регионах Украины.

Обратите внимание! По состоянию на декабрь из-за нарушения требований Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины в Украине запрещены 94 телеканала.



К слову, впервые запрет на российские телеканалы, которые распространяли прокремлевскую пропаганду, ввели в 2017 году.