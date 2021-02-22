На Черниговщине погиб водитель-турок: фура упала с моста в ледяную Десну
В Черниговской области 21 февраля произошла авария – фура Mercedes-Benz Actros протаранила ограждение моста на реке Десна. Рулил грузовиком гражданин Турции. Его тело извлекли вместе с транспортом.
Источник:ГСЧС
Трагедия произошла на дороге "Киев – Чернигов – Новые Яриловичи" возле села Шестовица. Водитель не справился с управлением, вероятно, из-за скользкой дороги.
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В результате аварии фура упала в реку с 20-метровой высоты. Работа спасателей была осложнена тем, что вода в реке замерзла – грузовик оказался во льду.
Спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство и закрепили тросы, и с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" грузовик с погибшим водителем изъяли из воды,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Водитель 1990 года рождения. Он гражданин Турецкой Республики.
Смотрите видео с места падения грузовика в Десну:
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