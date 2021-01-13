В июне 2017 двое жителей села Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области нанесли многочисленные ножевые ранения киевлянам Виталию и Ольге Зубренко. Жертвы убийства приехали к собственным убийцам ради лечения.

Как выяснили следователи, мужчина и женщина притворялись "знахарями" и заманили супругов к себе. Они планировали убийство ради завладения деньгами пары. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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Через 3 года после преступления в Чернигове убийц приговорили к 15 и 11 годам лишения свободы. Но прокуроры подали апелляционную жалобу.

Что известно об убийстве Виталия и Ольги Зубренко

Убитые не имели собственных детей и хотели вылечиться от бесплодия. Отчаявшись, они разыскали мужчину и женщину, которые притворялись знахарями, и поехали к ним "на лечение".

Ольгу Зубренко жестоко зарезали в летней кухне дома, где жили оккультисты. Ее мужа Виталия убили на заброшенной ферме рядом со зданием.

Тела убийцы закопали на территории свинофермы.

После совершения преступления "знахари" поехали в Киев и забрали из квартиры супругов 12 тысяч долларов.

Наказание ужесточили

По словам руководителя областной прокуратуры Филиппа Беликов, суд первой инстанции назначил мягкое наказание, поскольку оно не соответствовало тяжести содеянного.

Из-за этого мужчину, который убивал супругов, приговорили к пожизненному заключению. Его сообщница получила 15 лет лишения свободы.

К обоим преступников применят конфискацию имущества.