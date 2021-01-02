На Черниговщине при загадочных обстоятельствах умер чиновник Офиса генпрокурора – СМИ
В новогоднюю ночь умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генпрокурора. Трагедия произошла на территории загородного комплекса "Бреч" в Черниговской области.
Обстоятельства смерти чиновника
Охранник загородного комплекса обратился в полицию около 2 часов дня 1 января 2021 года. Он сказал, что недалеко от базы отдыха обнаружен труп 42-летнего заместителя начальника одного из управлений Офиса генпрокурора. Об этом со ссылкой на собственные источники в прокуратуре сообщили "Буквы".
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По предварительным данным, чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая тоже работает в Офисе генпрокурора. Около 2:30 1 января мужчина пошел в лес,
– заметило издание.
Он вернулся ориентировочно в 5 часов утра. Камеры наблюдения на частном доме зафиксировали, что чиновник остановился и начал снимать с себя одежду.
Обстоятельства смерти мужчины и то, кто и как обнаружил его тело, пока неизвестны. По данным СМИ, видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Не было также следов борьбы.
Предварительной причиной смерти называют переохлаждение организма.
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