В новогоднюю ночь умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генпрокурора. Трагедия произошла на территории загородного комплекса "Бреч" в Черниговской области.

Обстоятельства смерти чиновника

Охранник загородного комплекса обратился в полицию около 2 часов дня 1 января 2021 года. Он сказал, что недалеко от базы отдыха обнаружен труп 42-летнего заместителя начальника одного из управлений Офиса генпрокурора. Об этом со ссылкой на собственные источники в прокуратуре сообщили "Буквы".

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По предварительным данным, чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая тоже работает в Офисе генпрокурора. Около 2:30 1 января мужчина пошел в лес,

– заметило издание.

Он вернулся ориентировочно в 5 часов утра. Камеры наблюдения на частном доме зафиксировали, что чиновник остановился и начал снимать с себя одежду.

Обстоятельства смерти мужчины и то, кто и как обнаружил его тело, пока неизвестны. По данным СМИ, видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Не было также следов борьбы.

Предварительной причиной смерти называют переохлаждение организма.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с Офисом генпрокурора для выяснения всех деталей.