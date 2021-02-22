Судьба водителя неизвестна: на Черниговщине фура слетела в реку с моста – видео
Ужасная авария с участием грузовика произошла около полуночи 22 февраля в Черниговской области. В районе села Шестовица водитель грузовика не справился с управлением и протаранил ограждение моста через Десну.
Источник:Полиция Черниговской области
В результате аварии фура упала в реку. Как отмечают свидетели происшествия, из кабины водитель не выбирался.
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Сейчас место падения пытаются обследовать спасатели и водолазы, но поисковые работы осложнены тем, что вода в пруде замерзла.
Фуру достать невозможно
- Как утверждают правоохранители, авария произошла на 137 километре дороги Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.
- Из-за чего именно произошло ДТП, пока неизвестно. Это будут выяснять следователи.
- Поднять грузовик на поверхность и достать из реки невозможно из-за льда.
По факту аварии полицейские открыли уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
Смотрите видео с места падения грузовика в Десну:
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