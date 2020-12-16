В Черниговской области 16 декабря произошло ужасное ДТП. Примерно в 4:00 водитель Cherry M11 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Megane.

От удара передние части автомобилей раздробило почти полностью. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Детали ДТП

Авария произошла возле села Лихачев Носовского района. По информации полицейских, 39-летний мужчина за рулем Cherry M11 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся Renault Megane, которым управлял 44-летний водитель.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких человек.

Что известно о пострадавших

В целом жуткая авария унесла жизни двух водителей , а также 1 пассажира.

, а также 1 пассажира. Еще 4 пассажира получили травмы различной степени тяжести . Их доставили в больницу.

. Их доставили в больницу. И погибшие, и пострадавшие – жители Сумской области.



Авария на Черниговщине / Фото Нацполиции



На Черниговщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП / Фото Нацполиции

Полиция расследует смертельное ДТП возле села Лихачев: смотрите видео