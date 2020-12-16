На Черниговщине водитель вылетел на встречную, много жертв: жуткие фото и видео
В Черниговской области 16 декабря произошло ужасное ДТП. Примерно в 4:00 водитель Cherry M11 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Megane.
От удара передние части автомобилей раздробило почти полностью. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Детали ДТП
Авария произошла возле села Лихачев Носовского района. По информации полицейских, 39-летний мужчина за рулем Cherry M11 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся Renault Megane, которым управлял 44-летний водитель.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких человек.
Что известно о пострадавших
- В целом жуткая авария унесла жизни двух водителей, а также 1 пассажира.
- Еще 4 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
- И погибшие, и пострадавшие – жители Сумской области.
Авария на Черниговщине / Фото Нацполиции
На Черниговщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП / Фото Нацполиции
Полиция расследует смертельное ДТП возле села Лихачев: смотрите видео
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