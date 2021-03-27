Черниговская область попала в красную зону
На Черниговщине из-за сложной ситуации с коронавирусом вводят красную карантинную зону. Ограничения начнут действовать с понедельника, 29 марта.
Источник:телеграм Олега Немчинова
По словам министра Немчинова, 27 марта состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Черниговщина – в красной зоне
По результатам комиссия решила установить с 00:00 29 марта красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области,
– сообщил Немчинов.
Теперь там будут действовать максимальные карантинные ограничения.
На Черниговщине будут действовать следующие ограничения:
- запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;
- нельзя проводить массовые мероприятия;
- заведения общественного питания могут работать, готовя только еду на вынос;
- парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;
- учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, однако детские сады могут и в дальнейшем работать;
- в то же время правительство разрешило местной власти в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта.
Карантин в Украине: последние новости
В красной зоне карантина, согласно решению госкомиссии, по состоянию на 27 марта находятся такие области: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская.
Ограничения карантинных зон в Украине / Инфографика 24 канала
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