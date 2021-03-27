На Черниговщине из-за сложной ситуации с коронавирусом вводят красную карантинную зону. Ограничения начнут действовать с понедельника, 29 марта.

По словам министра Немчинова, 27 марта состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Черниговщина – в красной зоне

По результатам комиссия решила установить с 00:00 29 марта красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области,

– сообщил Немчинов.

Теперь там будут действовать максимальные карантинные ограничения.

На Черниговщине будут действовать следующие ограничения:

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

нельзя проводить массовые мероприятия;

заведения общественного питания могут работать, готовя только еду на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, однако детские сады могут и в дальнейшем работать;

в то же время правительство разрешило местной власти в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта.

Справка. За сутки 26 марта на Черниговщине коронавирус подтвердили у 625 человек, общее количество заражений возросло до 44 171. С начала эпидемии выздороветь удалось уже 33 276 местным жителям, умерли – 843.

Карантин в Украине: последние новости

В красной зоне карантина, согласно решению госкомиссии, по состоянию на 27 марта находятся такие области: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская.



Ограничения карантинных зон в Украине / Инфографика 24 канала