Девятиклассница одной из местных школ Чернигова пыталась покончить жизнь самоубийством. Она проглотила горсть таблеток из разных блистеров, которые нашла дома.

Мать девочки просила не делать проверку по факту попытки самоубийства. Такую информацию журналистам предоставили источники в правоохранительных органах. Кстати Из-за самоубийств детей: в Киеве заработала горячая линия помощи родителям Попытка самоубийства школьницы в Чернигове Девятиклассница съела таблетки из разных блистеров лекарств, которые нашла дома.

Ей стало плохо, девушку госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.

Кто именно обнаружил школьницу и сообщил о ее состоянии врачам – не сообщается.

При осмотре дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.

Мать девушки обратилась в полицию с просьбой не проводить проверку по этому факту.

Сейчас устанавливается, что именно стало основанием такого поступка девятиклассницы. Детские самоубийства в Украине: последние случаи С начала года в Украине произошла волна случаев самоубийств детей. По данным полиции большинство из них связаны с деятельностью так называемых "групп смерти" в соцсетях.

В Киеве 9 марта 14-летняя школьница выпрыгнула с 18 этажа. Перед этим она позвонила маме и сказала, что идет домой.

В Сумах 16-летняя девушка выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата. Ее удалось спасти.

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