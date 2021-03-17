В Чернигове школьница хотела покончить с жизнью, наглотавшись таблеток, – СМИ
Девятиклассница одной из местных школ Чернигова пыталась покончить жизнь самоубийством. Она проглотила горсть таблеток из разных блистеров, которые нашла дома.
Источник:УНИАН
Мать девочки просила не делать проверку по факту попытки самоубийства. Такую информацию журналистам предоставили источники в правоохранительных органах.
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Попытка самоубийства школьницы в Чернигове
- Девятиклассница съела таблетки из разных блистеров лекарств, которые нашла дома.
- Ей стало плохо, девушку госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.
- Кто именно обнаружил школьницу и сообщил о ее состоянии врачам – не сообщается.
- При осмотре дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.
- Мать девушки обратилась в полицию с просьбой не проводить проверку по этому факту.
- Сейчас устанавливается, что именно стало основанием такого поступка девятиклассницы.
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- С начала года в Украине произошла волна случаев самоубийств детей. По данным полиции большинство из них связаны с деятельностью так называемых "групп смерти" в соцсетях.
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