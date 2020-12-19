Полиция Черниговщины расследует дело по обвинению в развращении маленькой девочки. Ранее судимый 34-летний мужчина, живя в гражданском браке, совершал развратные действия в отношении дочери своей избранницы.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Впоследствии суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговщины. Читайте также Насиловал 5-летнюю дочь: на Львовщине осудили горе-отца Что сообщили в полиции 17 декабря в Черниговский участок обратилась местная жительница. Женщина заявила, что сожитель ее дочери развращает ее внучку.

34-летнего злоумышленника правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи начали уголовное дело по статье о совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

Мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения.

Продолжается досудебное расследование. Интересно, что злоумышленник ранее он уже отбывал наказание за имущественные преступления.

В Чернигове полиция задержала мужчину за развращение ребенка / Фото полиции Черниговщины