В Чернигове мужчина развращал падчерицу: полиция задержала его
Полиция Черниговщины расследует дело по обвинению в развращении маленькой девочки. Ранее судимый 34-летний мужчина, живя в гражданском браке, совершал развратные действия в отношении дочери своей избранницы.
Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Впоследствии суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговщины.
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Что сообщили в полиции
- 17 декабря в Черниговский участок обратилась местная жительница. Женщина заявила, что сожитель ее дочери развращает ее внучку.
- 34-летнего злоумышленника правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания.
- Следователи начали уголовное дело по статье о совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.
- Мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения.
- Продолжается досудебное расследование.
В Чернигове полиция задержала мужчину за развращение ребенка / Фото полиции Черниговщины
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